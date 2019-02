Martedì 26 febbraio 2019

la Gregory's Jazz Night presenta:

TESS AMODEO-VICKERY 5TET

al Salone Margherita



Tess Amodeo-Vickery dopo aver inciso il suo primo disco a New York decide di trasferirsi a Roma dove inizia un lungo periodo creativo, registrando diversi album. Tra le doti che spiccano ascoltando Tess emergono il suo talento come songwriter e una raffinata musicalità capace di produrre arrangiamenti esaltati dalle sue doti come strumentista e come cantante. Le sue capacità vocali le consentono di essere a proprio agio su registri anche molto differenti, trovando sempre il miglior punto di equilibrio tra suono e voce. Tess ha sicuramente un’anima anima è retrò, ma le sue esibizioni, caratterizzate da una straordinaria sensibilità melodica e vocale el non appartengono al passato. Stasera la troviamo alla guida di un quintetto pieno di swing con Red Pellini al sax, Alessio Magliari al pianoforte, Marco Loddo al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria: tra standard, brani celebri e magnifiche ballad, due ore per apprezzare il lato più elegante del jazz.





Tess Amodeo-Vickery – Voce

Red Pellini – Sax

Alessio Magliari – Pianoforte

Marco Loddo – Contrabbasso

Carlo Battisti – Batteria



ore 19.30 buffet & dinner – ore 21.00 concerto

Platea Posto Unico 25,00€

Galleria con cena 55,00€

Palco con cena 65,00€



Il Salone Margherita si trova in Via dei Due Macelli, 75 a Roma

06 6791439 – 06 6798269