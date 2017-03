Il tesoro di carta al Teatro Verde. I libri e le porte hanno la stessa funzione, si aprono e ti fanno entrare in un altro mondo…Fede e Gianfi sono due ragazzi che, in un giorno di vacanza, decidono di rubare la barca del papà di Fede per andare a fare un giro in mare, da soli.

D’improvviso un vortice li risucchia e li trasporta in un’avventura mozzafiato alla scoperta del tesoro più incredibile che ci sia. Prigionieri in una grotta sottomarina, incontreranno un naufrago che comunica solo attraverso l’uso di pagine di libri, un orco con il suo tesoro e poi… piovre, navi, bisticci, risate e commozione. Un viaggio nell’amicizia, nella lettura e nella scoperta del rispetto che condurrà i due ragazzi alla scoperta del Tesoro di Carta.

TECNICA: teatro d’attore

ETA’: 6 – 9 anni