Tesori nascosti a Santa Maria in Trastevere

Un fatto antico e mistico contraddistingue Santa Maria in Trastevere dalle altre chiese: la fuoriuscita di olio dal terreno interpretato ex post come l’annuncio della venuta di Cristo, l’unto del Signore. Non poteva essere dunque che intitolata alla Madre di Dio questa preziosa basilica, la seconda al mondo dedicata al culto della Vergine.

Il suo interno, un trionfo di mosaici, cappelle preziose, marmi policromi e pavimenti cosmateschi. Un vero e proprio gioiello medievale è Santa Maria in Trastevere che custodisce un'opera unica: 7 mosaici narranti episodi della vita della Vergine eseguiti dal Cavallini, opera magistrale e unica rimasta a Roma! Santa Maria in Trastevere è il cuore pulsante dell’antico Rione popolare che batte all'unisono con il cuore della Cristianità.



