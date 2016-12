Tesori dei Musei Vaticani e Cappella Sistina

I Musei Vaticani raccolgono opere d'inestimabile valore storico ed artistico come la statua del Laocoonte, dell'Apollo e del Torso del Belvedere, dell'Apoxyomenos e ancora arazzi, sarcofagi imperiali e la più ricca collezione d'arte egizia italiana dopo il Museo di Torino. Entrare poi nella Cappella Sistina è un'esperienza umana irrinunciabile per ogni estimatore del bello, dell'arte e del grandioso. Una visita dedicata a tutti coloro che vogliono in un solo giorno restare letteralmente senza fiato. Appuntamento ore 07.30 davanti all'ingresso dei Musei Vaticani - Viale Vaticano Piazzale esterno al cancello d'ingresso, 15 minuti massimo di attesa per la registrazione dei partecipanti, ore 07.45 puntali ci si mette in fila con il gruppo (apertura porte dei Musei Vaticani ore 09.00, in pochi minuti dopo l'apertura si saranno già superati i varchi di controllo). Cercare Bandiera/Cartellina viola Logo Roma Caput Tour (per chi subisse dei ritardi nell'arrivo ci troverà in fila con la Bandiera in vista) Durata della visita 2 ore e 30 minuti La visita è confermata anche in caso di pioggia essendo il percorso completamente al riparo. Cortile della Pigna, Museo Egizio, Museo Greco-romano, Cortile Ottagono, Gallerie Arazzi, Candelabri e Carte Geografiche, Stanze Raffaello, Cappella Sistina Ingresso gratuito € 0.00 per tutti ai Musei Vaticani e Cappella Sistina (fila obbligatoria per tutti, apertura Musei ore 9.00) Costo visita guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini fino a 13 anni) € 1.50 auricolari obbligatori del Vaticano (adulti/bambini) verranno ritirati all'ingresso non fuori. Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento. (esempio: Titolo, Mario Rossi, 2 adulti, telefono 333-3333333, mariorossi@roma.it) N.B.: non basta cliccare "PARTECIPERÒ " su evento Facebook bisogna ricevere SMS o e-mail di conferma dall'organizzazione Se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti entro il venerdi prima dell'evento, la visita sarà annullata Visita www.romacaputour.it Scrivi a info@romacaputour.it Pagina FB e Twitter Roma Caput Tour