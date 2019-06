Territori DiVini, serata di solidarietà con degustazione vini

Territori DiVini è giunto alla sua XXª edizione: una serata di solidarietà dedicata alla degustazione di ottimi vini italiani e palestinesi, questi ultimi provenienti dalla cantina salesiana di Cremisan a Betlemme.



In programma il 5 luglio 2019 dalle 18:30 alle 22:30 presso il Chiostro all'interno del Parco archeologico delle Catacombe di San Callisto, ingresso in Via Appia Antica 78 con ampio parcheggio interno.



La degustazione enosolidale è organizzata in collaborazione con: Fondazione Italiana Sommelier di Roma, la Guida ExtraVoglio, Gruppo Italiano Vini, Tomassucci, Casale del Giglio. A disposizione dei partecipanti ci saranno anche i "Banchi Speciali": il Banco dell'Eccellenza, il Banco dell'Alto Adige, il Banco della Lombardia e il Banco dell'Olio Guida ExtraVoglio.



Per partecipare a Territori DiVini è richiesto un contributo di solidarietà di 10 €, il ricavato sarà devoluto ai progetti di sviluppo del VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) nel mondo.