Terre Toscane - Personale di Roberto Barberi a Spazio40 Galleria

Roberto Barberi, dopo il successo della Mostra dello scorso anno “Don’t stop production”, presenta nuovamente presso Galleria Spazio40 un altro ciclo di opere, “Terre Toscane”, in omaggio ai luoghi dove vive e lavora.

Dopo un primissimo periodo che si puo' definire "figurativo", Barberi si avvicina all' "astrattismo": l'uso del colore, prima olio molto diluito poi sempre più corposo e materico, l'inserimento sulla tela di materiali ed oggetti diversi che fuoriescono dalle opere stesse concedendo tridimensionalità ai lavori , documentano il suo percorso e la sua continua evoluzione .

Da qualche anno l' esigenza dell' Artista di "uscire" dalla tela, pur conservando le tematiche relative al colore e alla composizione, ha trovato nuova linfa nell'incontro con il Vetro di Murano, in particolare il vetro soffiato . Prende vita così una nuova produzione di sculture in vetro, di una bellezza struggente. Alcune di esse, del ciclo “Trasparenze”, saranno presentate in mostra.

Nella sua ormai pluridecennale esperienza artistica, Barberi ha esposto in prestigiose locations, in Italia ed in Europa (Germania, Svizzera, Regno Unito).

Di lui e del suo lavoro artistico hanno scritto e ragionato in molti ; ci piace citare un sintetico quanto illuminante scritto di Luigi Montanarini : "Ho avuto occasione di scrivere che se non ci fosse né l'azzardo e né il rischio, non ci sarebbe l'arte. Credo che Roberto Barberi sia ormai legato a questo azzardo e a questo rischio".

La sera del vernissage si esibirà il trio musicale composto da Moustapha Dembelé (kora e balafon), Riccardo Locorotondo (arpa e tarka), Daniele Dubini (hang pan e bansuri), proponendo brani del loro repertorio musicale.

La serata sarà anche accompagnata da una degustazione di vini dell’ azienda Casale del Giglio.