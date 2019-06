Inaugurazione delle Terrazze Palacavicchi

Mercoledì 26 Giugno il Palacavicchi, punto di riferimento per i romani amanti di danze latino-americane e non solo, inaugura le sue Terrazze. Dalle 22,30, con ingresso gratuito, si potrà accedere alle sale, con eventi in programma per tutta l'estate.

L'inaugurazione, il programma

ore 22:30 ingresso gratuito.

ore 22:45: buffett gratuito

Salsa e Bachata con Dj Robertito

Sala Bachata con Dj Nacho

Maggiorininformazioni al 324 8215549 [whatsapp] o sull'evento Facebook creato dal Palacavicchi.