Il melting-pot esplosivo dei Terrakota a Villa Ada

Un melting-pot esplosivo di sonorità afro-cubane, reggae, samba e world music da Lisbona: a sorpresa l’estate di Villa Ada Roma Incontra il mondo prosegue: giovedì 24 agosto, sulle rive del laghetto più conosciuto della capitale a salire sul palco saranno i portoghesi Terrakota, pronti a comporre un collage di lingue e suoni altamente coinvolgenti.

Il seme della band di origine portoghese ma cosmopolita, è stato piantato nel 1999, in Burkina Faso per poi sbocciare in Portogallo portando i suoi frutti in tutto il mondo grazie a un’incessante ricerca musicale e ai centinaia di concerti nei maggiori festival di world music. La loro opera è stata premiata anche dalla prestigiosa rivista Songlines Music Awards con una nomination come Best Group (2011).

La musica dei Terrakota annulla i confini come se il portoghese, il creolo, il wolof, lo spagnolo, l’inglese e l’arabo fossero un solo linguaggio. Con loro si balla a ritmi afrocubani, soukous, samba, musica araba, funk, reggae, chimurenga ed anche musica indiana.

Dalle 19.00 si comincerà a ballare con Jamaica a Roma che porterà sul palco il poderoso Orange Beat Sound System, Antonio Lampa Dread, Pejo YAGA YAGA Sound System e Mario Dread.