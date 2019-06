"Terra", riti tribali e ritorno alle origini al Singita di Fregene

Sole, mare, aperitivi al tramonto, serate all’insegna della musica italiana ed eventi originali per tutta l'estate. Dove? Al Singita Miracle Beach di Fregene.

Il primo appuntamento del calendario della stagione estiva 2019 è previsto per il prottimo 11 luglio. Fra teli sulla sabbia, letti a baldacchino e cocktail serviti rigorosamente in modalità “Plastic Free” il Singita Miracle Beach di Fregene aprirà le danze con TERRA: un ritorno alle origini, ai riti tribali e alla pelle pitturata con le tinte naturali.

Una serata ideale per liberarsi di sovrastrutture e stress quotidiani tornando alle origini dell’uomo come in una sorta di viaggio nel tempo verso il punto esatto da cui tutto ha avuto inizio. Il dress code jungle/tribe; dj set Rico-Stefano Capasso e Drum Session con Live Performance di Mike Esse.