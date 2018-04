Terra e Musica primo maggio contadino a Roma Ippodromo Capannelle

Roma Ippodromo Capannelle dalle ore 9 alle 20

Live music, Street food contadino e Pic nic sull’erba tutto il giorno!



Grande evento: TERRA e MUSICA festa del 1° maggio contadino a ROMA, all’interno dell’Ippodromo Capannelle, organizzato dal Mercato Contadino Roma e Castelli Romani. Giornata di solidarietà con i lavoratori della terra, per il diritto ad un cibo sano, per sostenere i mercati contadini.

Dopo il grande successo dello scorso anno, imperdibile la nuova edizione del 1° maggio contadino sul più grande prato verde di Roma e tempio del rock che ospiterà il Pic nic dei tanti appassionati del buon cibo del mercato contadino.



“Porta il telo e al resto pensiamo noi” è l’invito per questa occasione speciale in cui i contadini, diventando chef per un giorno, offriranno street food di qualità: carciofi alla matticella, delizie alla piastra, mozzarelle appena fatte, lasagne, piatti veg e vegetariani, fave e pecorino e tanto altro cibo di fattoria, assieme alle migliori birre artigianali selezionate da Fustock birreria.

Oltre 80 aziende agricole del territorio artigiani del riciclo e del riuso.

Laboratori, degustazioni, attività per bambini (laboratorio “Il viandante della mappa” grazie a Graf e caccia al tesoro “Pagine al vento … di pani e frumento”, proposta ludico-didattica a cura di CerealiaFestival,”), calcio biliardo e biliardini, mostra fotografica Terra & Foto dell’artista Elena Castellacci.



E non soltanto street food contadino di filiera corta, ma anche musica dal vivo, come in ogni festa del primo maggio che si rispetti.

Musica a km0 dalle ore 11 del mattino fino al tramonto! – Saranno presenti musicisti che da tempo e con entusiasmo operano in sinergia con il mercato contadino: Emiliano Begni, Daniela Di Renzo (progetto spettacolo “la rivoluzione nella pancia di un cavallo”) Gina Fabiani, Antonio Petruz, Paolo Valbonesi con “omaggio a De André”, Fabrizio Servidio, the Street Band, i cori Vocinaria & Feel the Spirit, Gaia Possenti e l’associazione 180amici con Fermenti Band. e tanti altri!



E poi un appello anche ai musicisti ed agli artisti che non potranno partecipare per esprimere con un messaggio solidarietà e sostegno all’iniziativa.



Inoltre in collaborazione con Movimento Musica: concerti di band emergenti ed indipendenti. E’ riservato uno spazio gratuito, accanto all’area pic nic, a musicisti e band che desiderano esibirsi e sostenere il nostro progetto di filiera corta. Sovranità musicale e alimentare.

Giornata di solidarietà, moltissime le istituzioni e le associazioni del territorio che sostengono questo progetto. Orto botanico Università di Tor Vergata, Greenpeace, Libera, Medici senza frontiere, Legambiente, Roma Natura, Emergency, Seed freedom, Navdanya International, ActionAid, Food ReLOVution, Cerealia Festival dei cereali, Rete Economia Solidale Ciociaria, Graf gruppo e rete per l’apprendimento e la formazione, Osservatorio Farmers Markets. Uniti per difendere la centralità della tematica “CIBO” quale presidio fondamentale per i diritti di cittadinanza, la tutela dell’ambiente e la promozione dell’economia locale.



“Tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è il messaggio del film indipendente di Thomas Torelli, Food ReLOVution il cui titolo abbiamo adottato come slogan. Un appello alla presa di coscienza e alla consapevolezza, un invito ad aderire alla filosofia del Mercato Contadino.

Ti invitiamo a venirci a trovare al mercato contadino degli agricoltori a km0, a condividere il nostro progetto di filiera corta, a cambiare il tuo impatto sul mondo. A dire tanti “no” con un “sì” al nostro mercato: un no ai tir sulle strade, al petrolio che li muove, all’agricoltura fatta di chimica, agli imballaggi-rifiuto che hanno preso il posto dei frutti della terra, un no ai prodotti dell’agroindustria e della grande distribuzione organizzata.

Inoltre per tutti i bambini il battesimo della sella dalle 11.00 alle 13:00 e dalle 14.00 alle 17.00 grazie a istruttori qualificati e dalle ore 15:00 le immancabili corse di galoppo di elevato spessore tecnico.

Vi ricordiamo che tanti produttori del territorio si danno appuntamento per diffondere la filiera corta ed il mangiare locale ai Castelli Romani, a Roma Capannelle e Roma Infernetto e presto di nuovo a Eur Torrino (Stardust Village) Visita il nostro sito: www.mercatocontadino.org

Tutti sono invitati a portare sempre con sé la sporta per ridurre i rifiuti!

INFO 389 8830642 info@mercatocontadino.org

Seguici su Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Mercato-Contadino-Castelli-Romani/147872315307230

Buon cibo!



Entrata gratuita con il tagliando (elettronico o cartaceo) che puoi scaricare qui: http://www.mercatocontadino.org/public/scarica-biglietto-omaggio-terra-musica-primo-maggio-contadino/

#mercatocontadinocastelliromani #libertadeisemi #filieracorta #buoncibo #km0 #ortobotanicotorvergata #capannelle #picnic #primomaggio #musicakm0 #farmersmarket

Gallery