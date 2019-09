Terme in fiore al Castello di Santa Severa

La VII edizione di "Terme in Fiore" si terrà il 28 e 29 Settembre nella suggestiva cornice del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea, in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.

La mostra "Terme in Fiore"

La manifestazione è organizzata dalla società Orion Labs e Stefano Borghetti come curatore botanico. Un viaggio nel tempo tra storia e leggende del maestoso maniero che farà da cavaliere alla VII edizione della mostra "Terme in Fiore" dove troverete i più importanti produttori di piante a livello nazionale. 38 espositori con collezioni di piante insolite e rare provenienti da ogni parte del mondo, prodotti naturali per la cura del corpo e il benessere e altro ancora. Un tripudio di colori e profumi in un rito di benvenuto all'autunno.

Nell'alchimia tra storia e fiori si potrà visitare la mostra "Quando c'erano i giardini". Un' esposizione fotografica che ripercorre la storia della " Festa del fiore" che si è tenuta nella città di Santa Marinella tra gli anni 1951 e 1969 a cura di Maria Cristina Ciaffi, Delegata all’ Agricoltura del Comune di Santa Marinella e realizzata da Antimo Di Giacinto. Un tributo alla memoria e alle radici della famosa floricoltura e dei fiorai del luogo , omaggio a chi ha fatto della passione dei fiori non solo un lavoro ma una tradizione rimasta nel tempo.

Si può soggiornare all'interno del castello di Santa Severa prenotando direttamente sul sito www.castellodisantasevera.it una camera nell'Ostello. Il biglietto per la mostra € 5.00 si può acquistare direttamente alla biglietteria del castello e, con la speciale promozione al prezzo ridotto di € 5.00, anche quello al complesso monumentale La mostra sarà aperta dalle 10 alle 19. Tutte le aree allestite per la mostra sono totalmente accessibili ai disabili. I cani possono entrare al guinzaglio.

Per ulteriori informazioni www.termeinfiore.it