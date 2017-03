Terme di Diocleziano:una storia millenaria

MUSEO NAZIONALE ROMANO: TEREME DI DIOCLEZIANO Il più grande e affascinante complesso termale dell'antichità che nella metà del Cinquecento fu trasformato da Michelangelo nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e nel Convento dei Certosini, oggi sede del Museo Nazionale Romano. La nostra visita inizierà proprio da qui scoprendo i motivi che portarono Pio IV, Giovan Angelo de Medici, a riutilizzare i ruderi antichi e a impostarvi, su progetto di Michelangelo, la Basilica e l'annesso Convento dei Certosini, oggi Museo Nazionale Romano. Dalla Basilica ci sposteremo all'interno del Museo, vedremo gli spazi espositivi recentemente restaurati e aperti al pubblico: la natatio con la sua monumentale facciata e il cinquecentesco chiostro Ludovisi, rimasto chiuso per cinquant'anni. Ci "immergeremo" nella vita quotidiana romana, spiegando il funzionamento degli ambienti, delle differenti piscine e palestre e il riuso nei secoli delle imponenti sale. Completeremo il percorso vedendo insieme alcune "chicche" dell'esposizione museale. INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento : h. 15.15 in Piazza della Repubblica, davanti la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2017), €10 (non Soci). Biglietto di ingresso gratuito al Museo in occasione della prima domenica del mese. Durata: 2h circa. Minimo partecipanti 8 persone, massimo 15. Prenotazioni entro sabato 1 aprile, h. 14.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti edell'effettivo svolgimento della visita guidata. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!