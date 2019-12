Terme di Diocleziano di Notte

Il Colle Viminale è uno dei sette colli su cui venne fondata la città di Roma, deve il suo nome alle piante di vimini che un tempo ne ricoprivano le pendici. Durante il regno di Diocleziano, tra il 298 e il 305 d.C., vi furono erette le Terme, nella zona che si trova alla fine del Vicus Longus, fra il Viminale e il Quirinale. Nel Rinascimento il tepidarium delle Terme di Diocleziano fu trasformato da Michelangelo, su richiesta di papa Pio IV, che vi realizzò la chiesa di Santa Maria degli Angeli (1561).

In questo percorso visiteremo gli spettacolari resti delle Terme di Diocleziano inglobati nel Museo Nazionale Romano e nell'ex convento dei Certosini che costruirono sui resti imperiali monumentali chiostri.

La Mostra "Roads of Arabia" inclusa nel percorso racconta la storia dello sviluppo della penisola araba nel corso dei millenni abbracciando secoli di storia araba.



Appuntamento ore 20.00 ingresso Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano - Viale Enrico De Nicola 79 - dentro cancello nel primo cortile prima della biglietteria, sotto il cratere nel Giardino

Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Terme Diocleziano, Chiostro grande di Michelangelo, Chiostro Piccolo, Mostra "Roads of Arabia") Nella visita non è prevista la collezione permanente del Museo ma un itinerario sui grandiosi resti delle Terme all'interno e la Mostra Roads of Arabia



Biglietto d'Ingresso Terme speciale serale € 5.00 (anzichè € 10.00 intero). Previste condizioni di gratuità vedi sito ufficiale del Museo

Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (se il gruppo supera le 20 persone)

Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.