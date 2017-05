Teresa De Sio canta Pino Daniele

Teresa De Sio presenta in Sala Sinopoli il suo nuovo progetto discografico Teresa canta Pino, il suo personale "atto di devozione" a Pino Daniele. In questo disco, il mondo musicale di Teresa De Sio si fonde con quello del cantautore napoletano, dando nuova vita ad alcuni storici brani di Pino Daniele, senza stravolgerli ma immergendoli nelle sonorità tipicamente folk-rock di Teresa.

«Per me questo è un progetto devozionale - racconta Teresa De Sio - Pino sta sulle facce della gente, sulla facciata dei palazzi, per le strade. Non possiamo salutarlo che con la musica».

Teresa canta Pino contiene 15 brani di Pino Daniele, riletti in chiave personale da Teresa De Sio, e 1 brano inedito, "’O jammone", ossia "il capo", scritto dalla stessa Teresa in ricordo dell’amico e collega scomparso, da sempre visto come il più grande artista napoletano. Al disco, hanno preso parte anche Niccolò Fabi, voce nel brano "Un angolo di cielo", e il coro dei ragazzi dell’Istituto Melissa Bassi di Scampia, protagonista in "Napule è".