Teresa (Colonnello per Amore) al Teatro Euclide

Dal 21 al 23 Ottobre 2017 torna sul palco del Teatro Euclide “TERESA (Colonnello per Amore)” di Paola Settele presentata dalla Compagnia “Fuori Orario” con la Regia di Paolo Baldani. E’ la storia di una famiglia romana come tante che si svolge nel periodo compreso tra la fine della seconda guerra mondiale e i giorni nostri e che, ruotando attorno alla figura di Teresa, attraversa tutte le più importanti tappe storico/culturali che hanno segnato la vita del nostro Paese.

Giovane e determinata, ricca di entusiasmo e di passione, Teresa vive la sua esistenza combattendo contro i retaggi e i pregiudizi della cultura piccolo borghese, sempre sostenuta dall’affetto dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Si respira nella scena la schiettezza, l’incisività, il cuore tipici della romanità che resiste all’usura del tempo.

Questo racconto, poetico e commovente in taluni passaggi, ma sempre attraversato da ottimismo, fiducia e gioia di vivere riesce, senza mai scendere nella retorica, a rendere viva la quotidianità individuando al suo interno ogni briciola di passione e umanità e a far rivivere in tutti noi un ricordo, un frammento del vissuto nostro o di quello dei nostri cari. Venite a vederci, non ve ne pentirete !