Teo Mammucari in "Più bella cosa non c'è"

Nella suggestiva location dell'anfiteatro di Albano Laziale, sta per arrivare Teo Mammucari con "Più bella cosa non c'è". L'appuntamento nell'anfiteatro estivo è per il prossio 3 agosto alle 21,30.

Lo spettacolo

Non sono bastati più di 20 programmi televisivi a tirare fuori la verità e i pensieri personali che Teo ha portato con sé pertutti questi anni.

In televisione, spesso si interpreta un personaggio, che, per quanto vicino alle proprie corde, resta sempre un alter-ego. Stavolta Teo dice basta, si spoglia della divisa televisiva da Iena e offre al pubblico i suoi difetti, la sua caratterialità dalle mille sfaccettature, le sue abitudini e i suoi errori, sicuro del fatto che il pubblico apprezzerà questa sua sincerità.

Per questo sceglie il teatro e sposa il progetto di presentare un monologo dove può finalmente parlare liberamente, sempre con il suo cinismo, di amore, della gioia di essere diventato padre e della speranza di uscire dalle regole sociali imposte, di quello che è accaduto, sta accadendo e probabilmente accadrà nel suo mondo.

Uno spettacolo la cui cifra si potrebbe definire “comicità introspettiva”, che viaggia attraverso tutto ciò che l’artista ha vissuto negli ultimi 20 anni, personalmente e professionalmente. “Più bella cosa non c’è” è il nuovo punto di partenza di Teo Mammucari attraverso la vita, uno spettacolo da non perdere.

Per maggiori informazioni: http://www.comune.albanolaziale.rm.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3532