La tenda magica di zia Jolinda al Giokificio

Sabato 29 dicembre alle 16.30 al Giokificio ci sarà il teatrino dei Burattini con lo spettacolo tratto dal libro “La tenda magica di zia Jolinda”.



“La zia, di nome Jolinda, aveva gli occhialini neri e i lunghi capelli dorati e nel suo giardino aveva piantato una speciale tenda…

La nipotina un giorno le chiese: “Zia ci porti in vacanza con te nella tenda?” Jolinda rispose: “certo bambini, e’ una bellissima idea! Intanto venite con me, vi svelo un segreto”.





Il divertimento poi proseguirà in ludoteca.



Costo€ 10 bambini (spettacolo + ingresso ludoteca 30 minuti)



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



per prenotazioni e info: 338.3609134 petracheng@yahoo.it



https://www.facebook.com/PetraChengLab/ questo è il link della mia pagina in cui pubblico tutte le attività per bambini che organizzo



www.petrachenglab.it