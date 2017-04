Il tenace soldatino di piombo al Teatro India

Il Teatro fa grande propone venerdì 21 aprile (ore 10.30), in replica sabato 22 e domenica 23 (ore 16), al Teatro India IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO, un film da palcoscenico, la celebre fiaba di Andersen riadattata e portata in scena dal Teatro delle Apparizioni che appassionerà i bambini dai quatto anni e il pubblico dei più grandi.

Lo spettacolo, vincitore dell’Eolo Awards 2015, è ambientato in una stanza con molti giocattoli e una finestra che si affaccia su un esterno immaginario, mentre la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e caldo, creano l’atmosfera magica e incantata per raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina. Infatti, la fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, diventando protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta.

Il set è dunque la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia e qui il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio dell’occhio della telecamera che, come il buco della serratura di una porta invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato, per entrare nella storia osservando il piccolo e l’impercettibile.

Due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto, quello teatrale e quello cinematografico, che si sveleranno e si misureranno per unirsi e raccontare una grande storia d’amore. A muoversi nello spazio scenico Fabrizio Pallara e Valerio Malorni che, con una piccola telecamera, proietteranno le immagini in diretta su un maxischermo: i due linguaggi del teatro e del cinema si compenetrano e si compensano a vicenda, superando ciascuno i propri limiti. Le inquadrature lasceranno scorgere dettagli che altrimenti non potremmo vedere: i personaggi saranno caratterizzati da un volto, da un frammento di storia, da un particolare della voce, il tutto con un’interpretazione attoriale divertente e tenera, priva di quella retorica tipica di chi si rivolge ai bambini.