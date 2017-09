Tempura, estro e design: da Aran Store la cucina inclusiva di Chef Rubio

La cucina come espressione del proprio essere, in tutta la sua creatività per stimolare i cinque sensi. Tra eleganza e design, l’Aran Store 2A Cucine di via Gregorio VII a Roma, ospita l’estro di Chef Rubio con una performance aperta al pubblico, nella location in cui sono state girate le riprese della web series “Cucina in tutti i Sensi”.

Da Aran Store la cucina inclusiva di Chef Rubio

Il 13 ottobre a partire dalle 18:30 presso lo Store di via Gregorio VII 87 a/b, la cucina Aran Volare accoglie la genialità di Chef Rubio che presenta Tempura di verdura, puntando sulla leggerezza creativa del tradizionale piatto giapponese.



Da sempre impegnato su più fronti nel promuovere la buona cucina come paradigma di condivisione, inclusione, benessere e nutrimento culturale, il noto Chef non-convenzionale si destreggia ai fornelli agevolato dalla praticità d’uso di Aran Volare, proponendo una cucina “inclusiva” intesa come cucina senza barriere, oltre ogni disabilità. Grazie alla partecipazione di Deborah Donadio, LIS coach e attrice sorda, il cooking show sarà accessibile anche ad un pubblico non udente.

Chef Rubio da Aran Store

La cucina Aran, già scelta da Chef Rubio per realizzare le video-ricette della sua web serie “Cucina in tutti i sensi”, torna ad essere protagonista per un cooking show gratuito e aperto al pubblico. Un’occasione unica per vedere da vicino lo chef indipendente all’opera negli spazi Aran.



Iconica e sempre attuale, la cucina Aran Volare è caratterizzata da forme sinuose e leggere, che la rendono estremamente versatile e funzionale. La sua struttura moderna si compone di un elegante piano da lavoro che ospita un ampio lavello e una grande piastra ad induzione, mentre solide ante in legno racchiudono gli elettrodomestici delle migliori marche. Volare è la cucina perfetta per apprezzare ogni piatto, in piena armonia con la personalità degli ambienti!



“La cucina è uno strumento per parlare di cultura, di popoli – spiega Chef Rubio. L’arte culinaria è solo un tramite, mentre il punto di partenza e quello di arrivo sono sempre le persone, il loro vissuto, la loro storia, il territorio”.



In quest’ottica, l’Aran Store 2A Cucine di Gregorio VII si apre ad eventi volti a valorizzare gli spazi e le forme della cucina per viverla in ogni sua espressione.



“Le cucine Aran sono da sempre sinonimo di qualità e innovazione, spiega Carla Simotti Rocchi, responsabile dello Store romano di via Gregorio VII. Ospitare il cooking show di uno Chef eclettico che unisce sapori e valori come Rubio, non può che esaltare le funzionalità delle nostre cucine, offrendo al pubblico l’opportunità di cogliere ogni sfaccettatura delle peculiarità che le caratterizzano”.



Aran Store Gregorio VII

Via Gregorio VII 87 a/b, 00165 Roma