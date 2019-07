Nella cornice suggestiva e rilassante del Parco Archeologico e Culturale di Tuscolo a Monte Porzio Catone, sta per arrivare "Temporary Restaurant - Il Tuscolo", un evento per vivere al meglio uno dei luoghi più belli dei Castelli Romani.

L'evento si terrà nelle serate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio. Sarà allestito un vero e proprio ristorante a cielo aperto. Ogni sera si avrà l'opportunità di vivere una "cena sotto le stelle", preparata da mani sapienti e servita in una cornice iconica nel pieno della natura. Non solo un menù selezionato per scoprire le bontà del territorio, ma anche spazi dedicati ai più piccoli. È inclusa la visita guidata dell'Area archeologica del Tuscolo.

I menu del "Temporary Restaurant - Il Tuscolo"

Saranno previsti due menù: uno light (aperitivo, antipasto, primo, contorno e dolce) e uno completo (aperitivo, antipasto, primo, secondo, contorno e dolce). Per ambedue le proposte sarà inclusa una sfiziosa entrée e l'acqua minerale. Vino escluso.

Per partecipare è possibile prenotare sul sito https://www.castelliexperience.it/il-tuscolo scegliendo tra Menù completo e Menù light. Il pagamento avverrà in loco. I posti sono limitati e le prenotazioni chiuderanno alcuni giorni prima dell'evento.