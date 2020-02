"Tempo Di-visioni" Proiezione diapositive: personale di greyVision

Mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 18 è in programma la proiezione di diapositive ‘‘TEMPO DI-VISIONI’’, personale di greyVision, presso il Riverside Food Sounds Good - Viale Gottardo 12, Roma.



L’excursus fotografico si compone di 80 scatti analogici d’autore, realizzati in diapositiva nei primi anni novanta dal fotografo e musicista greyVision, nome d’arte di Alessandro Gaetano. ‘TEMPO DI-VISIONI’’ è un appuntamento con l’obiettivo di condurre lo spettatore a uno stato di sospensione dalla città odierna, ormai satura di spazi assordanti.

La selezione di foto diviene il varco per una dimensione di irripetibile realtà fluente: l’alternanza tra angeli e nuvole, i rami attorcigliati come sculture, le tavole di cielo, le forme impalpabili delle luci, scorrendo il tempo dal giorno alla notte.

La mostra sarà sonorizzata da selezioni ambient e new age.

Dopo la proiezione seguirà l’incontro con l’autore e commento a cura di Iolanda La Carrubba, ideatrice del festival itinerante EscaMontage.

La scelta di realizzare la proiezione al Riverside, non è casuale: il quartiere di Montesacro a Roma ha già conosciuto greyVision come organizzatore del partecipatissimo festival musicale ‘’Rino Gaetano Day’’.

Stampa e comunicazione dell'evento sono a cura di Miranda Shkurtaj per CylinderPress.