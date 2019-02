Tempi nuovi di Cristina Comencini al teatro

Torna in scena lo spettacolo "Tempi nuovi", scritto e diretto da Cristina Comencini, con Iaia Forte e Maurizio Micheli e con Sara Lazzaro e Nicola Ravaioli, al Teatro Ambra Jovinelli di Roma dal 27 febbraio al 10 marzo.

Tempi Nuovi di Cristina Comencini

Tempi nuovi mette in scena un nucleo familiare investito dai cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra epoca: elettronica, mutamento dei mestieri e dei saperi, nuove relazioni. Un terremoto che sconvolge comicamente la vita dei quattro personaggi: un padre, una madre e i due figli e li pone di fronte alle contraddizioni, alle difficoltà di un tempo in cui tutto ci appare troppo veloce per essere capito, ma in cui siamo costretti a immergerci e a navigare a vista.

Giuseppe è uno storico che vive circondato da migliaia di libri, carico di tutto ciò che ha studiato e scritto. Il figlio Antonio vola invece leggero nella sua epoca fatta di collegamenti rapidi e senza legami col passato, tranne quando deve scrivere il compito sulla resistenza e ha bisogno del sapere del padre. Sabina è la moglie di Giuseppe, una giornalista che ha seguito un corso di aggiornamento sull'elettronica, per imparare a dare una notizia in tre righe e non essere sbattuta fuori dal giornale, e si sente per questo, come ripete spesso al marito, moderna. Clementina è la figlia maggiore della coppia che vive fuori casa e che ha in serbo per i due genitori, che la credevano felicemente fidanzata con Davide, una notizia che metterà a dura prova la modernità di Sabina. Ma anche Giuseppe nel finale prepara un grande colpo di scena per i suoi familiari, perché non vuole essere l'unico a portare tutto il peso del passato e della Storia: "Volevate fare faticare solo me, portare tutto il peso di quegli oggetti con le pagine? Mentre voi tranquilli, leggeri, veloci, giovani... No, non ci sto!"

Dal 27 febbraio al 10 marzo al Teatro Ambra Jovinelli



Scritto e diretto da Cristina Comencini con Sara Lazzaro e Nicola Ravaioli

Scene Paola Comencini

Costumi Antonella Berardi

Aiuto alla regia Paola Rota

Assistente alla regia Jacopo Angelini

Orario spettacolo:

dal martedì al sabato ore 21:00 - domenica ore 17:00

sabato 2/3 doppia replica ore 16:30 e ore 21:00