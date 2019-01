Telescopi spaziali, al Parco astronomico di Rocca di Papa un evento per conoscerli

Sarà dedicato ai telescopi spaziali, i nostri “occhi” in viaggio per il cosmo, l’Astroincontro di venerdì 25 gennaio (ore 21:00) al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa. L’evento divulgativo rientra nel fitto calendario di Astroincontri promossi dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) per favorire la scoperta del cosmo e diffondere interesse verso l’astronomia.



“L’atmosfera del nostro pianeta, così importante per il sostentamento della vita animale e vegetale, è un ostacolo per l’osservazione degli oggetti del cielo: pianeti, stelle, galassie, nubi di gas”, spiega Fabio Mario Fedeli, relatore dell’Astroincontro ed esperto divulgatore dell’ATA. “Per questo motivo dal secolo scorso, con l’avvento delle moderne tecnologie e soprattutto grazie alla rapidissima evoluzione dell’astronautica, l’uomo ha inviato nello spazio una moltitudine di “occhi” indagatori, capaci di scrutare i più profondi anfratti dell’Universo. La serata è dedicata a loro, i telescopi spaziali, strumenti misteriosi e sofisticati in grado di riprendere in grandissimo dettaglio gli oggetti e gli eventi più spettacolari del cielo profondo”.



Alla presentazione divulgativa seguirà l’osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e ai telescopi. A guidare il pubblico nell’emozionate osservazione del cielo sarà l’esperto operatore dell’Associazione Simone Cerroni.



Per partecipare all'evento occorre prenotarsi inviando una mail a segreteria@ataonweb.it