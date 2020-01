"Teledisko", la discoteca più piccola al mondo a Romaest

Ancora una volta il Centro Commerciale Romaest stupisce i suoi clienti e visitatori e, sempre più al passo con i tempi, accoglierà – per la prima volta in Italia – dal 24 gennaio fino al 2 febbraio, presso il primo piano del centro, la discoteca più piccola al mondo: Teledisko, sviluppata da Savills, società di gestione e commercializzazione della struttura, insieme all’agenzia World Event.

Cos'è Teledisko

A metà strada tra il club e l’installazione artistica la Teledisko nasce e spopola nel 2018 a Berlino, capitale europea della musica undergound da un’idea di Benjamin Uphues che ha trasformato una vecchia cabina telefonica in discoteca. Una vera miniaturizzazione che ricalca alla perfezione gli usuali club dancing dove a ritmo di musica si danza e si viene a ‘stretto’ contatto – viste le dimensioni- con amici e perché no, altri amanti del ballo e della buona musica.

All’interno di Teledisko (che offre una selezione di musica a scelta, effetti speciali, impianto audio e luci psichedeliche e stroboscoopiche),c’è anche una webcam installata sul soffitto che permette, a chi lo desidera, di stampare una foto ricordo della performance che prenderà vita nella discoteca più piccola al mondo. Al massimo possono entrare cinque persone alla volta ma c’è chi per sfida è riuscito ad entrare anche in nove.

L’attività viene proposta e gestita da World Event srl: azienda di eventi, allestimenti e tecnologie applicate all'intrattenimento, attraverso una partnership in esclusiva per il territorio Italiano con Teledisko.

Musica, svago e divertimento aspettano -per regalare due giornate davvero particolari- gli affezionati clienti e visitatori di Romaest che, come sempre, ama stupire con i suoi eventi e manifestazioni in programma. Un programma -quello previsto per il 2020 - ricco di appuntamenti e curiosità.