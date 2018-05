Tel Aviv The White City. Cento tra fotografie, schizzi, plastici e video svelano Tel Aviv e le sue architetture: una città all’avanguardia per l’innovazione oggi come nei primi del ‘900

La mostra è una occasione per riscoprire il Movimento Moderno e gli influssi Bauhaus a Tel Aviv, proprio alla vigilia del centesimo anniversario del movimento che univa arte, architettura e design, nato nel 1919 alla Scuola Bauhaus di Weimar.

Lo sguardo della mostra parte dal finire degli anni ’20 e ’30, quando la città iniziò a crescere per effetto delle migrazioni dall’Europa e fu disegnata secondo il gusto e gli influssi di intellettuali e architetti, trasformando l’area periferica, semidesertica di Jaffa in una città moderna e funzionale.

La White City è un museo a cielo aperto della più avanzata architettura internazionale del XX secolo

Un gran numero di architetti che avevano studiato e lavorato in Europa, portarono in questa città gli orientamenti rivoluzionari dell’architettura europea, tra cui anche il razionalismo italiano: dalla Garden City disegnata da Sir Patrick Geddes ai duemila edifici, di cui circa seicento ancora esistenti, che compongono il centro storico.