I Technoir al Fuori Le Mura: concerto gratuito

I Technoir al Fuori Le Mura il 29 luglio per il Viteculture Festival. Dopo i grandi consensi ottenuti al MiAmi 2017 e l’attenzione di Afropunk, saranno in tour durante l’estate per promuovere il loro disco uscito ad aprile per l’etichetta Cane Nero Dischi. Uno show carico di soul, groove e atmosfere elettroniche che rimandano agli ambienti californiani di Flying Lotus e della sua Brainfeeder e al NeoSoul di artisti di culto per la scena contemporanea come Erykah Badu e Hiatus Kayote.

Technoir al Fuori Le Mura

Le Mura Liveclub e cocktail bar tra i più seguiti della capitale, nonchè riferimento per la scena alternativa italiana, diventa Fuori Le Mura per l’estate 2017 e si trasferisce con la sua fitta programmazione musicale al Viteculture Festival all’Ex Dogana di Roma, tramutando l’area dai forti connotati urban in un salotto dove scoprire e incontrare la nuova scena musicale.