Teatromerenda: spettacolo + merenda per tutta la famiglia

Spettacolo + Merenda per tutta la famiglia, per passare un pomeriggio insieme a teatro!

Gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ai 12 anni

Costo del biglietto 7 € (spettacolo+merenda) + 2 € di tessera annuale (si fa solo la prima volta che venite a teatro! – per i bambini costa la metà 1 €). SI CONSIGLIA DI PRENOTARE

Ecco il programma da ottobre alla Befana:



26 ottobre e 9 novembre 2019: "ALICE E IL MONDO IN CITTA’" (Spettacolo sull’integrazione razziale)

Alice, inseguendo il Bian Coniglio, il suo gatto bianco scappato di casa, si perde in un mondo incantato, le strade della sua città che però sembrano diverse oggi, incontra ragazzi che non le era mai capitato di incontrare nelle sue passeggiate: Pocahontas, nativa americana, Peruviana, l’araba Jasmin che sembra uscita dalle Mille e una Notte, Mulan, una cinesina omonima della guerriera, Sarahi una ragazza di colore che scoprirà essere molto affine a lei e Mowgle, un simpatico bimbetto indiano che rimpiange i suoi giochi nella giungla e che, grazie al suo “fiuto” per gli animali, aiuterà Alice a recuperare il suo gattino e a tornare a casa. Questi cinque ragazzi mostreranno ad Alice le loro diversità culturali, ma faranno capire anche quanto tutte le persone siano uguali...



23 novembre e 7 dicembre 2019: "IL BOSCO CHE PARLA" (Spettacolo sull’ecologia)

Chi non conosce la famosa favola dei Fratelli Grimm? Si, tutti l’abbiamo ascoltata mille volte eppure stavolta c’è qualcun altro che ha qualcosa da dire: il bosco! Un bosco offeso e arrabbiato inizia un racconto con tutti i personaggi della fiaba...



21 dicembre 2019 e 6 gennaio 2020: "CHI HA RUBATO I REGALI DI NATALE?"

Nella meravigliosa fabbrica dei giochi di Babbo Natale improvvisamente, prima della Vigilia di Natale spariscono magicamente tutti i regali. Chi sarà il colpevole? E soprattutto… perchè?...



TEATROMERENDA

il sabato pomeriggio alle ore 16

PER ACQUISTARE I BIGLIETTI ON LINE IN PREVENDITA CLICCARE SUL SEGUENTE LINK https://www.diyticket.it/artists/1693/cineteatro-laura-stagione-teatrale-201920

info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609

o scrivi a nuovoteatrolaura@gmail.com oppure clicca QUI’

