San Cesareo, Riapre le porte il Teatro "Giulanco" di Marionette senza fili

Il teatro “Giulanco” di San Cesareo riapre le porte dopo la pausa estiva con tante novità, iniziative e conferme presentate dall’associazione teatrale “Marionette senza fili”, guidata dal direttore artistico Claudio Tagliacozzo.

La stagione teatrale ufficiale ripartirà il 27 ottobre con la Compagnia “Tre per caso” e la divertente commedia “Ben Hur (una storia di ordinaria periferia)” in scena fino al 29 ottobre (venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18).

Ma, come vuole la migliore tradizione, ripartono i corsi di teatro per bambini, ragazzi e l’Accademia di teatro per gli adulti. La formazione di nuovi allievi ed attori in erba è sempre stata il fiore all’ occhiello del Teatro Giulanco e di Marionette senza fili.

I CORSI DI TEATRO JUNIOR per bambini dai 6 ai 9 anni inizieranno dal 5 ottobre e per tutti i giovedì seguenti dalle ore 16,30 alle ore 18,30. I bambini potranno salire sul palco, provare con gli insegnanti ed ai genitori verranno fornite tutte le informazioni utili;

I CORSI DI TEATRO PER RAGAZZI dai 10 ai 14 anni prenderanno il via dal 4 ottobre e per tutti i mercoledì dalle 16,30 alle ore 18,30;

L’ACCADEMIA DI TEATRO per adulti dai 16 ai 90 anni, infine, visto il successo e l’entusiasmo che ha caratterizzato l’esperienza degli anni precedenti, verrà presentata con il programma didattico completo, i costi e gli insegnanti il giorno 8 e il 15 novembre.

Tutti gli interessati che vogliono avere maggiori informazioni sono invitati ad inviare una e-mail a info@marionettesenzafili.it o a chiamare il numero 338.2523004. Non perdete l’occasione di divertirvi e di fare teatro… non potrete più farne a meno!

Vi aspettiamo numerosi!