La Bella e la Bestia al Teatro del Torrino

A partire dal 15 fino al 29 gennaio 2017, alle ore 16:00, ritorna sul palcoscenico del Teatro del Torrino uno degli spettacoli più acclamati de Il palco delle Favole: "La Bella e la Bestia". Lo spettacolo sarà in scena tutte le domeniche, come sempre, alle ore 16:00 e come per le altre rappresentazioni, almeno una volta, il sabato sera alle ore 21:00. Il regista Luca Pizzurro, ormai conosciuto sia per le sue doti artistiche, che per gli innumerevoli trionfi delle sue opere come "Je m'en fous", con cui ha vinto il prestigiosissimo Premio Fersen alla regia, che gli è stato consegnato al Piccolo Di Milano, riporta, a grande richiesta, sul palcoscenico del Teatro del Torrino "La Bella e la Bestia". Dopo l'acclamato successo dello scorso anno, Luca Pizzurro ha il piacere di annunciare che a partire dal 15 gennaio e per tutte le domeniche del mese, sia grandi che piccini potranno essere catapultati nel meraviglioso mondo di Belle e dei suoi fantastici personaggi come Lumière, il Casanova dei candelabri, l'educatissimo e brillante gentiluomo, interpretato dall'ormai conosciuto Gabriele Pizzurro, nonché figlio del noto regista romano. Questa favola narra le avventure di Belle, che si ritrova imprigionata nel castello di una misteriosa bestia, ma che riuscirà, grazie all'aiuto della "stramba" servitù, ad incontrare ed, alla fine, ad innamorarsene, imparando la lezione più importante della sua vita: la vera bellezza si trova dentro le persone! La storia è accompagnata sia da musiche inedite, che dell'indimenticabile colonna sonora della rivisitazione della Walt Disney, rendendo così, i personaggi che la popolano unici ed irripetibili, facendo rivivere un'avventura alla scoperta della bellezza insita in ognuno di noi. La Compagnia del teatro del Torrino regalerà al pubblico in sala indimenticabili emozioni invitando a chiamare il numero 338 8193001 o visitare il sito http://www.teatrodeltorrino.it/Home.html per prenotare un posto speciale in prima fila! Link utili http://www.teatrodeltorrino.it/Home.html Per prenotazioni e info tel. 338 8193001