Al Teatro Tor Bella Monaca serata dedicata a Vasco Rossi

La Vasco Rossi Tribute Band BLASCOMODO presenta venerdì 7 febbraio alle ore 21 il concerto SIAMO SOLO NOI.



I Blascomodo nascono dalla nostra comune passione per il più grande rocker italiano di tutti i tempi: Il Komandante VASCO ROSSI, per realizzare quel sogno di portare in giro per locali e piazze le canzoni e le atmosfere dei suoi live. Interpretare e vivere i suoi testi, la sua musica ed essere tutt’uno con il pubblico rende i loro concerti un mix di sensazioni ed emozioni ogni volta nuove e travolgenti.



venerdì 7 febbraio ore 21



con Massimo “Blasco” Marziale Voce

Dario Gargano Batteria

Massimo Pizzuto Basso

Franco Ceccarelli Chitarra Solista

Gianluca Giacopello Chitarra Ritmica e Cori

Davide Gaboardi Tastiere e Cori

Blascomodo



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it