Martedì 24 e mercoledì 25 marzo alle ore 21 debutta al Teatro Tor Bella Monaca NON LO MOLLO NEANCHE MORTA, una commedia brillante di Roberto Marafante con la regia di Felice Sandro Leo. Una girandola di dialoghi esilaranti, situazioni paradossali e colpi di scena arricchiti da effetti scenici.



Giulio è un uomo ancora giovane per rimanere vedovo e solo. Gestisce un’autoscuola e le allieve sono spesso protagoniste della sua “disperata” ricerca d’“amore”. Eppure quando riesce ad invitarle nel suo monolocale da single, qualcosa inspiegabilmente va storto: lampadari che cadono, divani spostati, tavolini fuori posto. Sembra che su di lui incomba una maledizione! Anche l’amore autentico di Maria, l’ultima conquista di Giulio, è messo a dura prova! La spiegazione, però, viene presto alla luce. Una sera appare il fantasma della moglie: è lei a volergli rendere la vita un inferno! Perché? Per vendetta. Ma la verità è che Lei, la moglie, non è pronta a lasciare questa vita, perché lo ama ancora, perché è pentita di una scappatella, perché magari vorrebbe un figlio, insomma, proprio non si dà pace. La sua presenza è un improbabile, ostinato tentativo di riconquista, una battaglia senza esclusione di colpi anche e soprattutto contro Maria con la quale Giulio sta programmando una nuova vita di coppia. Tre personaggi, ed un Mago da strapazzo, una girandola di dialoghi esilaranti, situazioni paradossali e colpi di scena, tutto per far desistere il fantasma dal suo scopo, ma Lei è decisa: “non lo molla neanche morta”… Ci sarà un lieto fine?



martedì 24 e mercoledì 25 marzo ore 21



di Roberto Marafante

con Alberto Calligaris, Alessia Piconi, Jole Risi, Felice Sandro Leo

regia Felice Sandro Leo

scenografie Michele Funghi

musiche originali Federica Clementi



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it