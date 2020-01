Al Teatro Tor Bella Monaca con Le Saxophone e la musique francaise

Domenica 19 gennaio alle ore 11 nel foyer del teatro proseguono le DOMENICHE IN MUSICA con LE SAXOPHONE E LA MUSIQUE FRANḈAISE. Una rassegna musicale che vedrà esibirsi I NUOVI VIRTUOSI del Santa Cecilia, a cura del M° Alfredo Santoloci.



In questa nuova edizione della rassegna, ai migliori giovani talenti del Santa Cecilia, si affiancheranno anche affermati musicisti già in carriera. Le esibizioni prevedono programmi musicali che spaziano dalla musica barocca, alla musica romantica, dal jazz alla musica moderna. Le pagine musicali verranno proposte al pubblico dagli artisti, accompagnate da brevi presentazioni, aneddoti e curiosità, per offrire all’ascoltatore, facili e utili chiavi di lettura. I concerti proseguiranno fino al 26 aprile.



Il prossimo appuntamento di MUSICA CLASSICA e TANGO, sarà domenica 19 gennaio ore 11, LE SAXOPHONE E LA MUSIQUE FRANḈAISE, con Patrizio Destriere (saxofono soprano e alto) e Luigi Maio (pianoforte).



Un viaggio nel tempo dal romanticismo della seconda metà dell’800 alle sensuali sonorità del Maestro del Tango Nuevo Astor Piazzolla. Patrizio Destriere saxofonista poliedrico ed attivo da oltre 20 anni in contesti che vanno dalla musica classica al jazz, dalla musica contemporanea alle colonne sonore, dalla musica cubana alle collaborazioni pop. In programma Musiche di Demersemann, Desenclos, Bozza, Piazzolla.



PATRIZIO DESTRIERE, saxofonista, si è diplomato in saxofono ed jazz con il massimo dei voti, ed ha conseguito la laurea di specializzazione di saxofono ad indirizzo solistico. Si è perfezionato con nomi quali J.M.Londeix, P.Fresu, S.Battaglia, F.D’Errico, B.Tommaso, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali di musica classica e jazz. Musicista attivo sia in ambito classico che moderno, si è esibito in molte città italiane e straniere (Milano, Roma, Valencia, New York, Venezia, Madrid, Ystad ecc.), su molti palcoscenici prestigiosi (Auditorium Parco della Musica, Teatro San Carlo, Teatro dal Verme di Milano, Teatro La Fenice di Venezia, Auditorium Niccolò Paganini di Parma ecc.). Ha collaborato con, M. Corvini, M. Aspinali, F. D’Errico, P. Fresu, D.Remigio, M.Zurzolo, P.Bonolis, C.Rufa ecc., in formazioni da duo all’ensemble di saxofoni, big band, orchestra sinfonica anche in ruolo di solista. Attualmente è orchestrale presso la Banda Musicale della Marina Militare.



LUIGI MAIO, laurea di Primo Livello in Pianoforte Solistico, voto 110 con lode. Laurea specialistica di Secondo Livello in Pianoforte Solistico, voto 110. Titoli conseguiti presso il Conservatorio “Licinio Refice” (Frosinone) sotto la guida del M° Gilda Buttà. Svolge regolarmente concerti di musica classica come pianista solista ed accompagnatore. Insegna musica da oltre 30 anni; attualmente insegna in due diverse scuole di musica del comprensorio di Cerveteri e Ladispoli, l’ultima delle quali (“AltroSuono”) è gestita dallo stesso.



BIGLIETTO UNICO 5,50 EURO

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it