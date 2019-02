Un autunno di fuoco al Teatro Tor Bella Monaca

Milena Vukotic torna sul palco del Teatro Tor Bella Monaca dal 15 al 17 febbraio insieme a Maximilian Nisi con il testo di Eric Coble UN AUTUNNO DI FUOCO, colonna sonora a cura di Marcello Cotugno, aiuto regia Martina Gargiulo, regia di Marcello Cotugno. La Contrada-Teatro Stabile di Trieste.



Una donna anziana barricata in casa e un intruso che si infila dalla finestra. È così che inizia UN AUTUNNO DI FUOCO di Eric Coble, commedia dolce e graffiante sui delicati e spesso esplosivi rapporti tra madri e figli. Ma Alessandra non è una vecchietta indifesa, bensì un’artista quasi ottantenne alla resa dei conti con la sua famiglia. Con un’arguzia inaspettata in una donna dall’aspetto così gentile, una passione vulcanica e una pila di bombe Molotov, Alessandra si chiude in casa minacciando di dar fuoco a tutto piuttosto che finire in una casa di riposo. E l’intruso è Chris, il più giovane dei tre figli, quello che con la madre ha avuto il rapporto più problematico tanto da allontanarsi dalla famiglia per molti anni. Ed è sempre lui a dover convincere Alessandra a lasciare la sua casa, mentre le prime bombe emotive iniziano a detonare.



venerdì 15, sabato 16 febbraio ore 21

domenica 17 febbraio ore 17,30

di Eric Coble

con Milena Vukotic e Maximilian Nisi

colonna sonora a cura di Marcello Cotugno

aiuto regia Martina Gargiulo

regia di Marcello Cotugno

La Contrada-Teatro Stabile di Trieste



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



