Dreams of Dreams al Teatro Tor Bella Monaca

Uno spettacolo di musica e maschera, per bambini buoni, teneri amanti, vecchietti arzilli, impiegati intraprendenti, zie, zii e sognatori incalliti!



Al Teatro Tor Bella Monaca dal 9 all’11 marzo 2018 dopo una unga tournée che li ha portati in Germania, Repubblica Ceca e India approda lo spettacolo firmato da OFFICINE MONTECRISTO “DREAMS OF DREAMS”. Con Luigi Biava, Giorgio Coppone, Bianca Friscelli, Antonio Orlando, Carola Wilson Ripani, Giulia Trippetta, musiche originali eseguite dal vivo Francesco Leineri, regia e drammaturgia Giovanni Firpo. Uno spettacolo di musica e maschera messo in scena da una giovane compagnia che indaga un nuovo linguaggio e che affronta un tema riconoscibile da tutti.

Sei maschere si sognano l’un l’altra, creando una storia di amore, amicizia, paura e desiderio attraverso 13 quadri in un’atmosfera densamente onirica e popolata di visioni. Uno spettacolo dove musica, maschere ed oggetti collaborano a creare un linguaggio universale che possa essere compreso da ogni tipo di spettatore: dai bambini agli adulti di differenti culture e paesi. Il progetto nasce dalle esperienze oniriche degli attori stessi e dalla ricerca dei sogni e desideri condivisi dall’umanità intera. La musica, composta appositamente e suonata dal vivo da Francesco Leineri, è l’altra grande protagonista dello spettacolo. Il set musicale è formato da: vibrafono, fisarmonica, pianoforte elettrico, pianoforte giocattolo, grancassa, rullante, maracas e campanelli.



venerdì 9 e sabato 10 marzo ore 21

domenica 11 marzo ore 17,30



prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro

info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it