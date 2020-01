Antigone al Teatro Tor Bella Monaca

L’originalità che ravviva la tradizione di un grande classico sempre attuale il 13 e il 14 febbraio alle ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca con ANTIGONE, messa in scena dalla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Alfieri, residenza natale del grande tragediografo patrimonio eminente della cultura nazionale. L’iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti con la collaborazione del Centro di Studi Alfieriani di Asti, del Polo Universitario Asti Studi Superiori e la compartecipazione della Città di Asti.



“Antigone”, opera nella quale si concentrano in modo evidente le asperità del pensiero alfieriano, contrappone in modo mirabile le necessità della ragion di stato a quelle della logica umana: il sentimento è calpestato, utilizzato, soffocato, al servizio delle necessità di Tebe e strumentalmente utilizzato dal tiranno. In quest’opera il concetto di “tirannide”, così caro all’Alfieri, assume contorni definiti. Il Re Creonte è mosso da una fredda logica di tutela dello stato e dalla necessità di mantenere saldo il potere, non solo per sé stesso ma anche nella prospettiva della futura leadership del figlio. Sono questi gli obiettivi eminenti, più di quelli di odio e disprezzo nei confronti della famiglia di Antigone, che lo rendono crudele.

La regia dello spettacolo, il ruolo di Creonte e la direzione artistica è affidata all’attore/regista Marco Viecca, membro dell’Actor’s Center of Rome, che tra le altre esperienze teatrali, cinematografiche, registiche e didattiche, è stato coprotagonista nel 2000 dell’ edizione del “Divorzio” di Vittorio Alfieri per la regia di Ugo Gregoretti, nella parte del Conte Ciuffini, regista e protagonista nella mise en espace Agamennone e nello spettacolo Ottavia e Nerone dello steso Alfieri, ed insegnante senior lecturer di “tecniche teatrali” nel 2012 presso l’Università statale KUG di Graz, in Austria.

Antigone è l’attrice/cantante Daniela Placci, che si occupa da anni di teatro di prosa, teatro musicale, live di musica swing, jazz e blues. Vincitrice di numerosi premi e festival, canta nei gruppi Blue Dolls e Robin Gals ed è stata eletta nel 2000 “miglior voce dell’Emilia Romagna”. In campo teatrale si è dedicata ad autori dell’area austro-tedesca quali Jura Soyfer, Crhistoph Hein, Werner Schwab, Arthur Schnitzler, lavorando con registi quali Tobias Sosinka, Nico Dietrich, Marco Viecca; si è occupata di varie pubblicazioni internazionali, come “Die Lebendigkeit Jura Soyfers”, pubblicato dall’istituto INST di Vienna (allegato al libro il DVD con la performance di Daniela Placci), “Jura Soyfer Teatro1, Teatro 2” edito da Morlacchi Perugia, di cui ha curato la lirica delle canzoni, “Il Poeta della Vienna Rossa”, sempre di Morlacchi (allegato al libro il DVD con la performance di Daniela Placci).

Il ruolo di Argia e quello di Emone sono affidati ai giovani attori Rossana Peraccio e Diego Coscia.

Le scenografie, così come il disegno luci, sono stati realizzati dallo scenografo Claudio Zucca, storico collaboratore del grande Eugenio Guglielminetti, attivissimo in campo teatrale, operistico e museale.

I costumi sono curati dalla costumista/stilista canadese Jane Ernest.

Le musiche sono curate dal produttore Alessandro Manassero, titolare degli studi Wamajo.



Il regista Marco Viecca: "Ho immaginato una Tebe post industriale, dal cielo plumbeo e rosso dei bagliori del fuoco. Mi interessa immaginare ciò che c’è fuori dalla reggia di Creonte, immaginare i risultati del suo arido modo di governare, attento a difendere i suoi confini, a creare leggi ad hoc per mantenere il potere, “dando l’esempio”, ma di fatto riconducendo la sua politica ad uno stato del terrore. Il modo di pensare al “bene della città” di Creonte, a questo drogato concetto di ragion di stato, capace soprattutto di cristallizzare la vita sociale ed evolutiva della stessa, trascinando Tebe in un’ipotetica crisi economica, ecologica, culturale, di fatto distruggendola, mi ricorda molto quello che sta accadendo oggi, o che (siamo nel campo dell’immaginazione, o almeno spero) potrebbe succedere al nostro mondo, dove i potenti sono attenti solo al dato economico, inteso come mantenimento del proprio status, incapaci di attivare politiche di crescita e sviluppo. Antigone, rea di avere seppellito il fratello, in questo scenario assume il ruolo di scomodo personaggio da piegare, e forse da uccidere; lei, caduta in disgrazia, ma figlia di Re, forse più degna dello stesso Creonte di regnare su Tebe, non si piegherà, non accetterà di diventare strumento nelle mani del tiranno, anzi! rinuncerà persino all’amore corrisposto di Emone, figlio di Creonte, pur di non accettare nulla che possa venire dal Re oppressore. Antigone la reietta, la malaccolta, ma colei che ha diritti umani, famigliari e di appartenenza a quello stesso consorzio cittadino di Tebe, si lascia morire. Creonte pensa allo splendore della sua città e all’eredità di potere e ricchezza che lascerà a suo figlio, ma Emone si uccide per aver perduto Antigone, e il trono del tiranno si trasforma in una sedia a rotelle, mentre su Tebe cade una pioggia acida di fuoco e metano".



giovedì 13 e venerdi 14 febbraio ore 21



di Vittorio Alfieri

regia Marco Viecca

con Daniela Placci, Marco Viecca, Rossana Peraccio, Eros Emmanuil Papadakis

gestione tecnica Paolo Penna

Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it