In scena al Teatro Tor Bella Monaca Alessandro Benvenuti

In scena al Teatro Tor Bella Monaca dal 6 all'8 marzo CHI È DI SCENA, spettacolo di e con Alessandro Benvenuti, con Paolo Cioni e Maria Vittoria Argenti.



Uno stravagante e chiacchierato uomo di teatro scomparso dalle scene improvvisamente e apparentemente senza un plausibile motivo da cinque anni, viene rintracciato per un caso fortuito da un giovane fan. A lui, l'uomo decide di rilasciare un'intervista per spiegare le ragioni della sua scelta e svelare così il mistero che si è creato intorno a questa. Lo invita perciò a casa sua. Testimone silente di questo loro incontro è però una giovane donna che, giacendo seminuda su una chaiselongue di spalle ai due, sembra dormire un sonno profondo. E…



…E come spesso accade nei lavori di Alessandro Benvenuti, quel che appare si scopre tutt'altro che vero, e quel che è vero si svela in un intreccio giocoso e imprevedibile, con una specie di doppio salto mortale drammaturgico che accompagna lo spettatore a un finale assolutamente inaspettato che gioca con leggerezza con le vicende pubbliche e private dei tre protagonisti, sull'intreccio tutt'altro che evidente dei loro rapporti, affrontando insieme tematiche di grande attualità sociale. Il tutto ovviamente con il linguaggio forte, pastoso, ricco dei testi di Benvenuti, assolutamente esplicito, lineare, venato di ironia con punte di corrosività sarcastica e sempre di una comicità istintiva e feroce.



venerdì 6 e sabato 7 marzo ore 21

domenica 8 marzo ore 17,30



di e regia Alessandro Benvenuti

con ALESSANDRO BENVENUTI

e con Paolo Cioni, Maria Vittoria Argenti

ArcaAzzurra



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it