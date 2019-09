Presentazione stagione 2019-2020 Teatro Testaccio

Presentazione Spettacoli in cartellone Stagione 2019-20 Teatro Testaccio



"THE FUTURE IS FEMALE”

NE VEDRETE DELLE BELLE … E DEI BELLI

Lunedì 23 Settembre 2019, ore 19.00

Teatro Testaccio

via Romolo Gessi, 8 - Roma



Interverranno:

CHIARA BECCHIMANZI - ANGELA DE PRISCO - MARGHERITA DE RISI - CARMEN DI MARZO - FRANCESCA DRAGHETTI - TIZIANA FOSCHI - SHARA GUANDALINI - VELIA LALLI - PAOLA MAJANO - GIO GIO RAPATTONI - GEROLAMO ALCHIERI - FABIO AVARO - MAGO MANCINI - MIMMO RUGGIERO - ROBERTO STOCCHI

presenta

MARCO FALAGUASTA



STAGIONE 2019-20

THE FUTURE IS FEMALE



Quest’anno il Teatro Testaccio diventa tutto rosa! Anzi di tante tonalità di rosa!

Lo slogan è già un programma.

Una stagione di donne eccezionali. Donne con un ventaglio di proposte eccezionale: dai monologhi comici, alle stand up comedy, ai testi più seri che presenteranno le tante sfaccettature della vita, viste dal punto di vista di una donna.

Non mancherà comunque un’ importante rappresentanza maschile, con nomi di prestigio che seppur in minoranza numerica non sono certo meno importanti.



Tanti spettacoli nuovi per la scena romana affiancati ad altri già affermati saranno portati in scena da professioniste/i di alto profilo che si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Testaccio da Ottobre a Giugno a garanzia di una qualità costante per tutta la stagione.

Il Teatro Testaccio è un teatro off. La sua vocazione è quella di sperimentare. Necessitava di un’ idea forte. Un’ idea che potesse distinguere la nostra programmazione e dargli quel valore aggiunto che garantisca e fedelizzi il suo pubblico di riferimento.

Sperimentazione quindi, ma di alto profilo e con il fascino, la gentilezza e la graffiante ironia del mondo femminile!

Donne a tutto tondo, questa la principale novità dell’offerta del Teatro Testaccio, che il direttore artistico, Marco Falaguasta, ha voluto fortemente e ha concretizzato.



Con questa Stagione con la D maiuscola Marco Falaguasta ha voluto tracciare una linea che rappresenti la svolta, il futuro di questo spazio!

Il Teatro Testaccio ha una storia illustre di innovazione e qualità, scritta in origine dal grande Fiorenzo Fiorentini e che oggi si propone l’impegnativo obiettivo di tornare a diventare un riferimento culturale di spicco nel panorama del teatro romano.





CALENDARIO

18 – 19 – 20 ottobre

TRAGICOMICO CABARET

con: TIZIANA FOSCHI, MIMMO RUGGIERO

31 ottobre – 1 – 2 – 3 novembre

BENE BRAVI BENNY – UN PIANO BAR IN FONDO AL MARE

con: GIO GIO RAPATTONI, GEROLAMO ALCHIERI, MARGHERITA DE RISI

8 – 9 – 10 novembre

WONDERGIGGI

con: SHARA GUANDALINI

22 – 23 – 24 novembre

UNA DONNA SENZA QUALITA’

con: VELIA LALLI

29 – 30 novembre – 1 dicembre

GUARDA IN ALTO

con: GIANLUCA BLUMETTI, FRANCO FRASCHETTI, PAOLO LA FARINA, MONICA MASSONE, LORENZA SACCHETTO

13 – 14 – 15 dicembre

FEARLESS

con: CHIARA BECCHIMANZI

31 dicembre

CAPODANNO 2020!!!

con: MARCO FALAGUASTA

31 gennaio – 1 – 2 febbraio

IO SPERIAMO CHE RESTO SINGLE…

con: ANGELA DE PRISCO

dal 17 febbraio al 1 marzo

FLY WITH ME

con: GIO GIO RAPATTONI, NARGHERITA DE RISI, PAOLA MAJANO, ROBERTO STOCCHI

dal 5 al 22 marzo

STORIE BASTARDE

con FABIO AVARO

Adattamento dall’omonimo libro di Davide Desario – Avagliano Editore

26 – 27 – 28 – 29 marzo

AMORE MIO CHI SEI

con il duo: MOSCHELLA&MULE’ e con SAVERIO MATTEI

3 – 4 – 5 aprile

14 WO(MAN)

con CARMEN DI MARZO

maggio (data da definire)

LE AVVENTURE DEL GIOVINE PROFESSOR ROSSI

con GABRIELE GUARINO

maggio (data da definire)

MAGO MANCINI

maggio (data da definire)

IL MEGLIO DI

MARCO FALAGUASTA





