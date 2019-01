84 gradini al Teatro Studio Uno

84 GRADINI





di e con

Giuseppe Mortelliti



musiche Francesco Leineri



scene Simone Martino



Premio Special Off Roma Fringe Festival 2014



Premio Solo Performance San Diego Fringe Festival 2015



dal 17 al 20 gennaio 2019



Teatro Studio Uno via Carlo della Rocca, 6 Roma







Torna in scena al Teatro Studio Uno dal 17 al 20 gennaio 2019 “84 gradini”, sorprendente monologo scritto, diretto ed interpretato da Giuseppe Mortelliti che ha conquistato nel 2014 Premio Special Off Roma Fringe Festival e il Premio Solo Performance San Diego Fringe Festival del 2015.



“La vita è fatta a scale, c’è chi scende e c’è chi sale". Partendo da questa nota metafora nasce “84 gradini”, la storia di un uomo che ha vissuto i gradini della propria esistenza sempre di corsa. Nasce in campagna, va a vivere in città. Trova lavoro, si fa grande, conosce l’amore, vive la chiamata ad essere padre. Pensa, ragiona sulle sue azioni.



Assapora tutto ciò che fa parte della vita e nel salire i suoi gradini, non rallenta mai la sua scalata.“84 gradini” è un monologo denso ed ironico che con poesia parla della vita di un uomo di oggi e del lungo percorso della sua esistenza, tra paure, desideri e speranze.



Un performance quella di Giuseppe Mortelliti che con forza ed energia rappresenta quella fuga irrefrenabile verso l’orizzonte, quell’inquietudine umana che ci spinge ad andare sempre avanti e vivere la vita tutta d'un fiato.



Le scenografie di Simone Martino e le musiche originali di Francesco Leineri amplificano la forza del racconto, conducendo lo spettatore ad una riflessione profonda sullo scorrere del tempo e degli avvenimenti, troppo spesso più veloci della nostra stessa consapevolezza.











“84 gradini” dal 17 al 20 gennaio 2019



Teatro Studio Uno, Via Carlo della Rocca, 6 (Torpignattara).



Ingr. 12 euro. Tessera associativa gratuita

Giov – Sab ore 21.00, Dom. ore 18.00



Per info: 3494356219- 3298027943



www.teatrostudiouno.com – info.teatrostudiouno@gmail.com



Ufficio Stampa: Eleonora Turco 329.80.279.43 press.teatrostudiouno@gmail.com

Gallery