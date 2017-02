Teatro per Bambini Tornano i " A Carnevale Ogni Burattino Vale!"

Oggi è carnevale! Tutte le maschere scenderanno in piazza per il grande giorno. Sfileranno le maschere classiche come pulcinella, accanto a quelle più moderne come streghe e draghi. Ma non sarà una sfilata come tutte le altre, perché oggi le maschere per vincere dovranno non solo essere belle, ma anche superare una prova e ci riusciranno solo con l'aiuto dei bambini. Alla fine vinceranno non la bellezza e l'apparenza ma i sani principi e l'amore, come in ogni favola che si rispetti. Una storia per vivere il carnevale con l'allegria e la spensieratezza che lo contraddistinguono ma che trova spazio per dare un piccolo insegnamento LA TECNICA Adatto ai bambini dai 3 anni in su. Durata 60' circa Giovedì 23 Febbraio ore 17.30 - sabato 25 febbraio ore 16.30 - domenica 26 Febbraio ore 11.00 Ingresso 6€