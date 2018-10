C'eravamo tanto odiati al Teatro Pegaso

Aprirà la stagione del Teatro Pegaso di Ostia lo spettacolo “C’eravamo tanto odiati” di Veronica Liberale vincitore del Comic Off 2018 per la regia di Antonia Di Francesco con Alessandro Moser, Giulia Linari, Rossella Nardini, Filippo Valastro, in scena dal 18 al 21 ottobre 2018.



“C’eravamo tanto odiati”, ultimo round del concorso Roma Comic Off, giocato fino all’ultimo “colpo di scena” al Teatro Trastevere di Roma, una commedia brillante in due atti!



Oscar, vedovo e solo da parecchi anni, ha due figli Susanna e Giulio, che vivono ormai lontano e che sono in rotta tra di loro per vecchi dissapori. I due ragazzi lo vanno a trovare sempre più raramente e rigorosamente separati. Oscar decide così, con la complicità di Vittoria, il medico di famiglia nonché vecchia amica e di Auet, la badante nord-africana, di fingersi gravemente malato per avere i due figli accanto. Susanna e Giulio si trovano così costretti a passare del tempo sotto lo stesso tetto nella vecchia casa di famiglia, tra vecchi ricordi, colpi di scena, ricatti, segreti nascosti e rivelazioni improvvise.



Il prestigioso Teatro Pegaso, un piccolo spazio di 40 posti, ha dimostrato di essere capace di fare grandi cose!



Sarà una stagione intensa, ricca di professionisti di prosa all’insegna della commedia che accompagnerà lo spettatore per tutto l’anno. Una scuola di teatro, per bambini, ragazzi e adulti diretta da Antonia Di Francesco, che ne cura il coordinamento e la didattica. E poi tanti altri corsi e stages: regia, sceneggiatura e fotografia!



Ma senza dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a visitare il sito http://www.teatropegaso.net/ per non perdere le molteplici novità di una stagione che vi assicurerà irripetibili emozioni e tanto tanto divertimento!







CONTATTI

Telefono 06 5665208

www.teatropegaso.net