10 incontri gratuiti del Teatro dell'Opera nei Municipi e nei Teatri in Comune

Dieci incontri gratuiti fino alla fine di giugno organizzati dal Teatro dell’Opera in collaborazione con il Teatro di Roma – Teatri in Comune su tutto il territorio cittadino.

Gli appuntamenti, promossi da Roma Capitale ospiteranno nei teatri e nelle piazze le varie formazioni del Teatro: il Coro, la Youth Orchestra, la Cantoria, la Scuola di Canto Corale e il progetto “Fabbrica” – Young Artist Program. Opera a Teatro, Festa della Musica e OperaCamion sono i titoli che riuniscono da ieri i diversi appuntamenti tutti ad ingresso gratuito.

Gli appuntamenti gratuiti del Teatro dell'Opera

Opera a Teatro propone brani vocali. Il primo evento è stato il 16 maggio, a Tor Bella Monaca, il secondo il 17 maggio al Lido di Ostia e si proseguirà a Villa Torlonia il 13 giugno.

Per la Festa della Musica doppio appuntamento venerdì 21 giugno proprio sul piazzale del Teatro dell’Opera. Prima si esibirà la Scuola di Canto Corale e più tardi si diffonderanno le note della Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini, che iniziò il suo cammino di successo proprio all’Opera di Roma nel gennaio del 1900.

La stessa data del 21 giugno vede anche la prima tappa nel II Municipio di OperaCamion, l’idea originale che da ormai quattro anni fa uscire l’opera dalle poltrone e dai palchi e la porta in giro per la città. L’avventura di Figaro (Il barbiere di Siviglia) continuerà così fino al 30 giugno passando per il VII, l’VIII, il XII e il XIII Municipio.