Al Teatro Manzoni va in scena "Un folle amore"

TEATRO MANZONI

Dal 27 Febbraio al 22 marzo 2020



Carlo Caprioli, Cinzia Berni, Daniela Terreri,

Luca Negroni, Andrea Carpiceci e Manuela Perfetti

in

“UN FOLLE AMORE”

di AndrèRoussin

Adattamento e Regia

Carlo Alighiero



Un amore folle, assoluto, totale coinvolgente. Una commedia divertente, sagace, a tratti sorprendente, sulla natura umana, vacillante, incerta, piena di perplessità e di interrogativi, ma soprattutto una grande storia d’amore.

Carlo Alighiero nella sua regia esalta questo amore e lo segue dal momento in cui Marcel crede di aver trovato l’amore da sempre inutilmente cercato. Un incontro casuale, un colpo di fulmine.

Solange è sposata ha un figlio grande ma con la sua gioia di vivere e la sua autentica ingenuità appare come l’ideale di donna che ha sempre cercato. E’ più anziana di lui, che importa, quando l’amore chiama nulla lo può fermare. Marcel le offre il suo amore e la travolge sin dal primo incontro in un vortice irresistibile di parole e di emozioni.

Questo amore all’inizio viene deriso, ridicolizzato poi accettato come un gioco, ma avvertito come pericoloso dal figlio, dalla sorella e dal marito di Solange. Troppo tardi lei è completamente irretita e pronta a volare mano nella mano con Marcel e vivere questa storia d’amore; senza però lasciare la famiglia. Per Marcel questo è impensabile, l’amore per lui deve essere totale, le propone di divorziare e di sposarla, al suo rifiuto l’ amore si trasforma in odio. Solange disperata si rifugia nella famiglia, questa avventura l’ha colpita e profondamente cambiata, niente sarà più come prima.

Scena: Armando Mancini

Luci: Mirco Coletti

Musiche: di Giuseppe Verdi coordinate da Enzo De Rosa

Costumi: Emiliano Sicuro

Produzione Nutrimenti terrestri

TEATRO MANZONI

VIA MONTE ZEBIO 14 ROMA

Per info: 06/3223634

DAL MARTEDI’ AL SABATO ORE 21

(SABATI DOPPIA E ANCHE L’ULTIMO GIOVEDI’ DI REPLICA DOPPIA)