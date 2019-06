Il teatro le maschere a “Immagina – Festival internazionale di teatro di figura di Roma”

“Immagina“, il festival diffuso del teatro di figura, torna a Roma da giovedì 6 a domenica 9 giugno 2019 in quattro teatri delle Rete Teatri in Comune (Teatro del Lido, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro India e Teatro Villa Pamphilj) e il Teatro Le Maschere sarà presente con la mostra “Cuori di Pezza” nel foyer del Teatro del Lido di Ostia.



La Rete dei Teatri di Roma Capitale si attiva condividendo un progetto comune, confrontandosi su idee artistiche e proposte culturali, mettendo a disposizione spazi teatrali (diffusi, appunto, dal centro alla periferia) e risorse.

Spettacoli in prima assoluta e grandi classici del teatro italiano, laboratori e incontri accompagneranno famiglie, bambini e insegnanti e – tra le sei mostre di collezioni e opere dedicate al teatro di figura – al Teatro Del Lido ci sarà “CUORI DI PEZZA” di Carla Marchini.



Durante il Festival sarà allestita nel foyer del Teatro del Lido di Ostia la mostra “Cuori di Pezza” a cura del Teatro Le Maschere, con i burattini e le marionette realizzati da Carla Marchini, fondatrice e direttrice artistica del Teatro Le Maschere.



Saranno quattro giorni densi di attività rivolte a tutti, per promuovere e valorizzare arti e mestieri che hanno origini antiche, ma che guardano al presente e al futuro, intercettando infiniti nuovi linguaggi.

