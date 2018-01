Che casino la memoria al Teatro L'Aura

Al Teatro L’Aura dal 24 al 28 gennaio 2018 in scena le attese repliche dell’esilarante commedia CHE CASINO… LA MEMORIA. Dopo il grande successo di Capodanno, che ha visto il debutto della divertentissima commedia di cui firma la regia Rossella Serrato, gennaio rivedrà in scena i quattro protagonisti Helene Olivi Borghese, Michele Carnevale, Marco Lupi e la direttrice artistica del teatro L'Aura, Laura Monaco, anche autrice del testo.

Siamo nel 1948, poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale, in un momento di ferventi cambiamenti, rilancio sociale e voglia di riprendere in mano la propria vita.

Ci troviamo in un bordello di classe “Qui sono passati principi e presidenti: da Madame Chantal! Il nome è una garanzia!” parole della tenutaria dall’aria austera che cerca di portare avanti un’attività che ha stranamente un solo cliente da svariati anni. Insieme a Madame Chantal, una prostituta “atipica”, tale Darla, e un femminiello, Ginevra. Le domande sono molteplici: Perché una sola prostituta? Chi è veramente questo unico cliente? E perché il femminiello non sa nemmeno truccarsi? E le amnesie della Madame che cosa nascondono?

I ricordi spesso sfuggono, altre volte si cancellano per non farsi travolgere e riuscire ad andare avanti nella vita… ma a volte i ricordi ci vengono prepotentemente a cercare e nemmeno un’amnesia riesce a fermarli, ma non è proprio questo il bello della vita?

Amori e dissapori, strani ricordi e situazione eccentriche travolgeranno lo spettatore

Una commedia di situazione dai risvolti imprevisti vi terrà incollati alla poltrona tra risate e ricordi di un’epoca diversa.



Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/che-casino-la-memoria/

CHE CASINO LA MEMORIA

dal 24 al 28 gennaio 2018

Dal mercoledì al sabato alle ore 21 e domenica ore 18

al Teatro L'Aura



Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)



Roma Zona Viale Marconi



info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com