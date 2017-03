In Viaggio Con Peter Pan al Teatro Kopò

Niente da fare!!! Peter Pan non vuole proprio crescere! L'eterno ragazzino che tutti amano è in volo per il mondo alla ricerca di nuove avventure. E chissà che non trovi qualche bambino disposto a seguirlo sull'Isola Che Non C'è e a combattere al suo fianco contro il temibile Capitan Uncino! Riuscirà il nostro amico a sconfiggere l'eccentrico pirata e il suo fedele nostromo Spugna? Ma soprattutto, deciderà una volta per tutte di crescere? Per scoprirlo volate anche voi con Peter verso l'Isola Che Non C'è, dove pirati, fatine e affamati coccodrilli vi attendono per vivere fantastiche e indimenticabili avventure! Un viaggio per coraggiosi ed eterni bambini di ogni età! TECNICA Teatro d'attore interattivo. Con l'ausilio di alcuni accessori ed elementi scenici, l'attrice in scena riporta in vita i personaggi e le situazioni narrate dal favola, favorendo il coinvolgimento costante e l'interazione diretta dei bambini. Con Mariaelisa Barontini (Tessera associativa, 2€ non inclusa nel prezzo e obbligatoria SOLO per l'adulto) Nelle vicinanze del Teatro i nostri soci potranno parcheggiare l'auto anche in un parcheggio al coperto in Via Scribonio Curione, 41 (due ore 2€ anziché 3€, dall'ora successiva la tariffa sarà di 1€/h AVVISI ALLO SPETTATORE Ti ricordiamo che la prenotazione telefonica se non ritirata o convertita in acquisto entro la mattina del sabato (per lo spettacolo del sabato pomeriggio) o entro il pomeriggio del sabato (per lo spettacolo della domenica mattina), decade. Assicurati il posto acquistando online! Per maggiori chiarimenti chiamaci allo 0645650052 o invia una email a botteghino@teatrokopo.it - L'acquisto on-line, se non ritirato, non è rimborsabile - Il Teatro non è tenuto ad aspettare eventuali ritardatari oltre l'orario d'inizio dello spettacolo riportato nelle comunicazioni ufficiali. - tutti gli ambienti sono dotati di aria condizionata