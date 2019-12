Al Teatro India le finali dei Premi Tuttoteatro.com

Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019 al Teatro India si svolgeranno le finali dei Premi Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti” (tredicesima edizione) e “Renato Nicolini” (sesta edizione). Il Premio Cappelletti, istituito dall'Associazione culturale Tuttoteatro.com, con la direzione di Mariateresa Surianello, per sostenere progetti di spettacolo ancora inediti, e comunque mai allestiti in forma scenica, dedicato al professore e critico teatrale toscano, ed il Premio dedicato a Renato Nicolini per segnalare personalità che si siano distinte nella progettazione, nella cura e nel sostegno delle attività culturali e artistiche, esprimendo col loro operare un rinnovamento delle dinamiche relazionali e della stessa politica culturale, sono realizzati quest’anno con il contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili. L'iniziativa è parte del programma di Contemporaneamente Roma 2019 promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Crescita culturale e realizzato in collaborazione con SIAE.



Due giornate di spettacoli, incontri e laboratori ad ingresso libero per promuovere, diffondere, valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo e le arti sceniche nella loro complessità, nonché la ricerca e la sperimentazione dei linguaggi, fino alla produzione di nuove opere e il coinvolgimento di nuovi pubblici.

La giuria, presieduta da Paola Ballerini e composta da Roberto Canziani, Gianfranco Capitta, Rodolfo di Giammarco, Chiara Mignemi, Attilio Scarpellini, Mariateresa Surianello e Massimo Marino (membro dormiente), ha selezionato sette progetti di spettacolo che saranno presentati sotto forma di studio scenico in 20 minuti di performance. Sabato 7 dalle 15 alle 17.00 verranno presentati La vacca di Beat Teatro (Napoli); Pupitingè di Bifano-Campisi-Di Mauro (Napoli); F-Aìda. Eppur cantava ancora di Mana Chuma Teatro (Reggio Calabria) e Biografia dell’inquietudine di Lisa e Imprenditori di sogni (Roma).

Domenica 8 dalle 15.00 alle 16.20 verranno presentati Life di Emiliano Brioschi e Cinzia Spanò (Milano); La luce delle parole di C.t.l. Lab - Marco Lungo (Latina) e Luca 4, 24 di Sesti-Maiotti (Cannara PG).



Accanto alla programmazione degli studi scenici in concorso, le due giornate divengono occasione per indagare nel teatro la trasformazione in atto, come nell’operare di neo diplomati dell’Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea che con la sua Theatre Company presenterà in anteprima nazionale Fattoria (liberi di essere schiavi) liberamente ispirato a 'Animal Farm' di G. Orwell, scritto e diretto da Paolo Alessandri (sabato 7 alle 18.30).

Domenica 8 alle 20.30 verrà presentato il progetto vincitore del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti 2017, oggi spettacolo in prima nazionale. La Regina Coeli di Carolina Balucani e Matteo Svolacchia, storia dedicata alle madri di giovani ragazzi morti in carcere. Nessuna madre dovrà più credere che suo figlio sia caduto dalle scale, sia morto di tremori o emorroidi. Il protagonista del monologo è un ragazzo di borgata, che si paragona a Gesù e fantastica di esserlo.

Tutti gli spettacoli sono sopratitolati per le persone sorde e ipoudenti.



Tra le esposizioni e le attività nel foyer verrà presentata l’installazione Nel blu dipinto di blu dell’artista italo-francese Romina De Novellis, opera multiforme dedicata ai morti nel Mediterraneo.



Domenica alle 21.30 la manifestazione si concluderà con la premiazione del vincitore del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti e la consegna del Premio Tuttoteatro.com Renato Nicolini a Mimmo Borrelli, regista e drammaturgo molto apprezzato, che attraverso le sue opere, il teatro e la sua azione culturale celebra i Campi Flegrei, dove anche il festival Efestoval diviene “un’esperienza, un patto, un rito collettivo e vivo, un destarsi dal sogno per realizzarlo da svegli”.



Per sostenere lo spettacolo dal vivo e immaginare nuovi pubblici un laboratorio di accompagnamento alla visione condotto da Tamara Bartolini assegnerà il premio della giuria popolare e Samantha Marenzi condurrà un laboratorio di visione critica per studenti.



Programma



sabato 7 dicembre

ore 15:00 La vacca - Beat Teatro (Napoli)

ore 15:40 Pupitingè - Bifano-Campisi-di Mauro (Napoli)

ore 16:20 F-Aìda. Eppue cantava ancora - Mana Chuma Teatro (Reggio Calabria)

ore 17:00 Biografia dell’inquietudine – Lisa-Imprenditori di sogni (Roma)

ore 18:30 anteprima nazionale Fattoria - Sofia Amendolea Theatre Company



domenica 8 dicembre

ore 15:00 Life - Emiliano Brioschi-Cinzia Spanò (Milano)

ore 15:40 La luce delle parole - C.t.l. Lab/Marco Lungo (Latina)

ore 16:20 Luca 4,24 - Sesti-Maiotti (Cannara PG)

ore 20:30 debutto nazionale La Regina Coeli Balucani-Svolacchia

ore 21:30 premiazione



nel foyer

installazione Nel blu dipinto di blu di Romina De Novellis



esposizione Una memoria fotografica 2004 – 2015 et ultra in collaborazione con Università Roma Tre



videoproiezione dedicata a Renato Nicolini



videoinstallazione Presenza

composizione delle immagini Elisabetta Mancini, composizione sonora Antonia Gozzi



videoproiezione finalisti Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser 2018 – prima edizione



esposizione immagini-manifesto dei Premi di Massimo Staich

Gallery