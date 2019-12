Al Teatro Flaiano "Teatro, amore mio!" di Rocco Mortelliti

L’Associazione Culturale “Figli di Apollo” porta in scena al Teatro Flaiano “Teatro Amore Mio” dal 12 al 22 dicembre, con repliche dal giovedì al sabato alle ore 21, e la domenica alle 17.30.

In scena Alessandro Bruno, Miriam Fricano, Martina Paiano e Mario Sapia, diretti da Rocco Mortelliti che ha ideato il progetto nell’ambito di una collaborazione con l’Altrove Teatro Studio, strutturandolo poi in forma di spettacolo.

Quattro attori si interrogano sul senso del teatro nel mondo di oggi. Tramite l'utilizzo di pochi elementi evocano, analizzano e interpretano tutte le fasi più significative della storia del teatro, come per cercare il punto in cui il meccanismo si è inceppato.

Un viaggio attraverso le varie tecniche teatrali succedutesi nei secoli: dal teatro greco, e la sua funzione sociale-politica, alla nascita del teatro italiano con la commedia dell'arte, dalla pantomima creata dal maestro Decroux, ad autori moderni come Checov e Pirandello. Per giungere infine ad una critica ironica ma spietata delle storture degli ultimi decenni. Una condizione alla quale ogni singolo attore è "costretto" a sottostare, con il rischio, forse, di perdere il vero senso del fare teatro oggi. Una domanda riecheggia silenziosa ma prepotente: il teatro è veramente morto?



Teatro, amore mio!

Ideazione e regia di Rocco Mortelliti

Produzione Associazione Culturale Figli di Apollo

Con Alessandro Bruno, Miriam Fricano, Martina Paiano e Mario Sapia

Maschere Stefania Mortelliti

Musiche Paola Ghigo

Grafica Miriam Fricano



FB https://bit.ly/35KPWRX

SITO WEB https://bit.ly/2rzHRAp



TEATRO FLAIANO

Via Santo Stefano del Cacco, 15

Prenotazioni al 06 37514258

segreteria@teatroflaiano.com