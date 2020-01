Il Teatro Due dà voce al silenzio, voci del silenzio

Al terzo anno di repliche e dopo i numerosi successi riscontrati a Roma negli ultimi mesi - sia nei serali, sia nei matinée con le scuole - mercoledì 29 gennaio h. 21:00 verrà portato in scena al Teatro Due lo spettacolo Voci del Silenzio, scritto e diretto da Virginia Risso, interpretato da Virginia Risso, Lorenza Sacchetto, Jessica Di Bernardi, Sara Morassut e Fabrizio Loreti.



Voci del Silenzio è un vero Reality show. Porta in scena storie di donne reali, protagoniste di fatti di cronaca con un filo conduttore: il femminicidio. Sono sentenze eseguite davanti agli occhi di una società incapace di riconoscere questo dramma antico, una platea che ha perso la forza di indignarsi quando le storie sono trasformate in telenovelas nei programmi di "approfondimento giornalistico". Così queste donne vengono uccise una seconda volta, sacrificate sull'altare dell’Auditel con la complicità di parenti e affini soggiogati dalla lucciola medatica.



Voci del Silenzio intende muovere una forte critica a questa banalizzazione da parte dei media, strutturando lo spettacolo come un concorso televisivo in cui le concorrenti estremizzano la figura della Donna rinchiusa nello schermo di fronte a un conduttore che rappresenta – purtroppo – l'italiano medio, che ignora questa piaga sociale e non si rende conto che il femminicidio in Italia è solo la punta di un iceberg nascosto, una montagna di soprusi e dolore.



Lo spettacolo dà voce a chi, per paura o vergogna, ha parlato poco o è stata poco ascoltata nella sua vita. Rendiamo queste donne libere, almeno da morte, di raccontare la loro versione dei fatti, con ironia, ingenuità e forza morale, sbiadite nei necrologi ufficiali.



Tutto nasce dal desiderio di portare in scena in modo diverso le esistenze delle vittime di femminicidio. Affrontiamo il dramma per quello che è, senza far finta che non esista: voltarsi dall'altra parte è attitudine sempre in voga nel nostro Paese, dove al disinteresse si aggiunge un sarcasmo diffuso. Noi proponiamo lo stesso sarcasmo al nostro pubblico, con l'obiettivo di lasciare un retrogusto amaro, difficile da levare via.



Voci del Silenzio vuole essere un omaggio a tutte le vittime e un grazie ai volontari delle Associazioni e dei Centri antiviolenza che continuano a lavorare sottotraccia.



VOCI DEL SILENZIO

29 gennaio h. 21:00

Teatro Due (vicolo dei due macelli 37 – metro Spagna)



scritto e diretto da Virginia Risso

con Virginia Risso, Lorenza Sacchetto, Jessica Di Bernardi,

Sara Morassut e Fabrizio Loreti



audio-luci Matteo Maria Dragoni

scene e costumi Maria Donzella

ufficio stampa Antonella De Tino

direzione artistica Caterina Guida



• COSTO DEL BIGLIETTO €10,00

• OMAGGIO STAMPA



Per info e prenotazioni: teatroalfemminile@gmail.com



Link all’evento: https://www.facebook.com/events/211532529863588/