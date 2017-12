Aladino e la lampada magica

SINOSSI

Principesse, amori e magie dall’antico oriente per volare con le ali della fantasia sulla scia di una delle favole più amate di sempre. Nella vecchia Agabrah il giovane Aladino vive spensierato sognando di girare il mondo. “Ci vorrebbe un bel tappeto volante!” pensa e ripensa il ragazzo, e proprio quando il sogno sembra divenire realtà, all’orizzonte compare l’amore e la bella principessa Jasmine bussa alle porte del suo cuore. Riuscirà lo scapestrato ragazzo a fare breccia nel cuore della caparbia principessa? E come potrà sposarla se la legge gli impedisce di farlo? “Ci vorrebbe un genio!” penserete voi…e i geni arrivano sempre per i puri di cuore che desiderano ardentemente qualcosa, basta solo cercare bene… e magari pulire una vecchia lampada ammaccata!



TECNICA

Teatro d’attore. Con l’ausilio di alcuni elementi scenici, gli attori riportano in scena i personaggi e le situazioni narrate dalla favola, favorendo il coinvolgimento e l’interazione diretta dei bambini.

di Maria Elisa Barontini

con Maria Elisa Barontini e Valerio de Angelis

Produzione Le vaghe stelle



Aquisto online dal nostro Sito senza commissioni o a botteghino

non si accettano prenotazioni telefoniche