Al Teatro Biblioteca Quarticciolo "Polvere", uno spettacolo sull'Ilva di Taranto

“Polvere” della Compagnia Cesare Giulio Viola è presentato in prima nazionale al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 22 e 23 novembre alle ore 21.00.



Polvere è il pretesto per raccontare dal punto di vista di una famiglia tarantina, gli effetti che la grande acciaieria (ILVA) provoca ai danni della città di Taranto e dei suoi abitanti. La famiglia Cataldo è composta da Mimmo, Marina e il figlio Piero, insieme vivono nel quartiere Tamburi a ridosso dell’impianto siderurgico. Mimmo lavora per l’acciaieria come operaio metalmeccanico specializzato, mentre Marina insegna in una scuola elementare.

Da qualche tempo Marina è in aspettativa perché ha riscontrato un carcinoma alla pleura. Piero, loro unico figlio, vive un rapporto conflittuale con il padre, lo ritiene il responsabile diretto della malattia della madre. Questa triste vicenda viene smorzata dalla figura di un Ragazzino, che non è altro che la proiezione di Mimmo da giovane, prima che diventasse uomo, lavoratore, marito, padre.



Biglietti

Intero 12€ – Ridotto 10€ (over 65, under 24, possessori di Bibliocard)

Per info: 06 69426 222‬ 06 69426 277‬ promozione@teatrobibliotecaquarticciolo.it